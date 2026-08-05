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05.08.2026 06:31:29
Jabal Omar Development Company Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jabal Omar Development Company Bearer hat am 02.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Jabal Omar Development Company Bearer -0,030 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Jabal Omar Development Company Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 715,2 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 501,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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