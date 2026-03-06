06.03.2026 06:31:28

Jabal Omar Development Company Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jabal Omar Development Company Bearer hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 427,4 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 540,7 Millionen SAR ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,03 SAR beziffert, während im Vorjahr 0,170 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,11 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,90 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
