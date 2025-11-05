Jabal Omar Development Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jabal Omar Development Company Bearer hat am 02.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,17 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jabal Omar Development Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,180 SAR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 323,9 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jabal Omar Development Company Bearer 256,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at