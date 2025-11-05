|
05.11.2025 06:31:28
Jabal Omar Development Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Jabal Omar Development Company Bearer hat am 02.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,17 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jabal Omar Development Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,180 SAR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 323,9 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jabal Omar Development Company Bearer 256,0 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!