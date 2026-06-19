Jabil Circuit gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jabil Circuit hat am 17.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,75 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,83 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at