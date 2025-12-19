Jabil Circuit vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jabil Circuit gab am 17.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 8,31 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jabil Circuit 6,99 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at