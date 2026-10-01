01.10.2026 06:31:29

Jabil Circuit: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jabil Circuit gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD erwirtschaftet worden.

Jabil Circuit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,62 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,05 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 9,69 Milliarden USD geschätzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,92 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35,95 Milliarden USD – ein Plus von 20,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Jabil Circuit 29,80 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 12,75 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 35,02 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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