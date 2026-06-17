Jabil Inc. Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - Jabil Inc. (JBL) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $275 million, or $2.59 per share. This compares with $222 million, or $2.03 per share, last year.

Excluding items, Jabil Inc. reported adjusted earnings of $336 million or $3.16 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.9% to $8.75 billion from $7.82 billion last year.

Jabil Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $275 Mln. vs. $222 Mln. last year. -EPS: $2.59 vs. $2.03 last year. -Revenue: $8.75 Bln vs. $7.82 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.24 To $ 3.64 Next quarter revenue guidance: $ 9.2 B To $ 10.0 B Full year EPS guidance: $ 12.70 Full year revenue guidance: $ 35 B