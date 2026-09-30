Jabil Circuit Aktie
WKN: 886423 / ISIN: US4663131039
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30.09.2026 13:51:19
Jabil Q4 Profit, Revenue Rise
(RTTNews) - Jabil Inc. (JBL), an electronics manufacturing services company, Wednesday reported higher fourth-quarter profit, mainly helped by revenue growth.
Net income increased to $398 million or $3.76 per share from $218 million or $1.99 per share a year ago. Excluding one-time items, core earnings were $466 million or $4.40 per share.
Operating income rose to $602 million from $337 million last year. Core operating income was $675 million.
Revenue grew to $10.616 billion from $8.252 billion in the prior year.
Looking ahead to the first quarter, Jabil expects EPS of $2.78 to $3.18, core EPS of $3.80 to $4.20, and revenue of $10.6 billion to $11.4 billion.
On the NYSE, Jabil shares were down more than 2% in pre-market trading after closing at $318.84 on Tuesday.
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