Jabil Circuit Aktie
WKN: 886423 / ISIN: US4663131039
|
17.06.2026 17:15:50
Jabil Stock Climbs 4% After Reporting Strong Fiscal Q3 Results
(RTTNews) - Jabil Inc. (JBL) stock rose 4.39 percent, or $16.50, to $392.01 on Wednesday after the electronics manufacturing services provider reported higher fiscal third-quarter earnings and revenue. The stock is currently trading at $392.01, up from its previous close of $375.51 on the New York Stock Exchange. Shares opened at $412.36 and traded between $388.20 and a record high of $428.93 during the session. Trading volume reached 984,222 shares, compared with an average daily volume of 1.20 million shares. The company posted net revenue of $8.75 billion for the quarter ended May 31, 2026, up from $7.83 billion a year earlier. Net income increased to $275 million, or $2.59 per share, compared with $222 million, or $2.03 per share, in the prior-year period. JBL shares have traded between $189.60 and $428.93 over the past 52 weeks.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jabil Circuit Inc.
|
16.06.26
|Ausblick: Jabil Circuit gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.03.26
|Ausblick: Jabil Circuit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Jabil Circuit Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jabil Circuit Inc.
|332,00
|2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.