Jabil Circuit Aktie

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WKN: 886423 / ISIN: US4663131039

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17.06.2026 17:15:50

Jabil Stock Climbs 4% After Reporting Strong Fiscal Q3 Results

(RTTNews) - Jabil Inc. (JBL) stock rose 4.39 percent, or $16.50, to $392.01 on Wednesday after the electronics manufacturing services provider reported higher fiscal third-quarter earnings and revenue. The stock is currently trading at $392.01, up from its previous close of $375.51 on the New York Stock Exchange. Shares opened at $412.36 and traded between $388.20 and a record high of $428.93 during the session. Trading volume reached 984,222 shares, compared with an average daily volume of 1.20 million shares. The company posted net revenue of $8.75 billion for the quarter ended May 31, 2026, up from $7.83 billion a year earlier. Net income increased to $275 million, or $2.59 per share, compared with $222 million, or $2.03 per share, in the prior-year period. JBL shares have traded between $189.60 and $428.93 over the past 52 weeks.

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