JAC Recruitment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JAC Recruitment hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,45 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,14 Milliarden JPY – ein Plus von 16,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAC Recruitment 10,41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at