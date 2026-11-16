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16.11.2026 06:31:29
JAC Recruitment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
JAC Recruitment hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,89 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 13,77 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,14 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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