JACCS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JACCS hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,16 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 70,92 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,92 Prozent auf 46,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,90 Milliarden JPY gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 380,28 JPY gegenüber 536,11 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat JACCS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 194,33 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 192,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at