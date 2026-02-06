JACCS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JACCS hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 104,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 143,08 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 49,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at