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18.11.2026 06:31:28
Jack Creek Investment A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jack Creek Investment A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,370 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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