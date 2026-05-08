Jack Creek Investment A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jack Creek Investment A hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,410 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 8,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at