Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.03.2026 06:30:11
Jack Dorsey’s 4,000 job cuts at block arouse suspicions of AI-washing
The company’s recent history suggests that AI adoption is not the only factor influencing its staffing decisionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!