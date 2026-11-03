Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
|
03.11.2026 22:30:57
Jack Henry & Associates, Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) released earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $160.412 million, or $2.28 per share. This compares with $143.986 million, or $1.97 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $701.547 million from $644.738 million last year.
Jack Henry & Associates, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $160.412 Mln. vs. $143.986 Mln. last year. -EPS: $2.28 vs. $1.97 last year. -Revenue: $701.547 Mln vs. $644.738 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.47 To $ 7.51 Full year revenue guidance: $ 2.698 B To $ 2.718 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
Analysen zu Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
|156,75
|-1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.