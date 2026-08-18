Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
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18.08.2026 22:49:54
Jack Henry & Associates, Inc. Q4 Profit Declines
(RTTNews) - Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $111.228 million, or $1.57 per share. This compares with $127.604 million, or $1.75 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $644.023 million from $615.372 million last year.
Jack Henry & Associates, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $111.228 Mln. vs. $127.604 Mln. last year. -EPS: $1.57 vs. $1.75 last year. -Revenue: $644.023 Mln vs. $615.372 Mln last year.
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