Jack Henry Associates: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jack Henry Associates hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,97 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,81 Prozent auf 682,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 644,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at