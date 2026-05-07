Jack Henry Associates hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jack Henry Associates hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 615,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 585,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at