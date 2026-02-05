Jack Henry Associates präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jack Henry Associates hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 611,2 Millionen USD gegenüber 573,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

