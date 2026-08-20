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20.08.2026 06:31:29
Jack Henry Associates präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jack Henry Associates hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 633,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,4 Millionen USD in den Büchern standen.
In Sachen EPS wurden 6,98 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jack Henry Associates 6,24 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Jack Henry Associates mit einem Umsatz von insgesamt 2,50 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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