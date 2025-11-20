|
20.11.2025 04:35:02
Jack In The Box Announces Retreat In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Jack in the Box (JBX) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $5.80 million, or $0.30 per share. This compares with $21.94 million, or $1.12 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.6% to $326.19 million from $349.29 million last year.
Jack in the Box earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.80 Mln. vs. $21.94 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $1.12 last year. -Revenue: $326.19 Mln vs. $349.29 Mln last year.
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich verhalten. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.