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15.05.2026 06:31:29
Jack in the Box: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jack in the Box hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jack in the Box noch ein Gewinn pro Aktie von -7,470 USD in den Büchern gestanden.
Jack in the Box hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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