Jack in the Box stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jack in the Box hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Jack in the Box hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 349,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 25,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 469,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at