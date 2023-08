Jack in the Box stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jack in the Box hat am 09.08.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,38 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 396,9 Millionen USD – eine Minderung von 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 398,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at