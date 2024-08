Jack in the Box stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jack in the Box stellte am 06.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Jack in the Box vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jack in the Box in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 369,2 Millionen USD im Vergleich zu 396,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

