Jack in the Box vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jack in the Box lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 257,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 333,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at