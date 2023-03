Jack in the Box zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jack in the Box hat am 01.03.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,91 Prozent auf 527,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 344,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at