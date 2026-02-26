Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
27.02.2026 00:25:00
Jack in the Box's Revenue and Sales Are Down. Here Are 3 Key Takeaways From Its Latest Earnings.
Jack in the Box (NASDAQ: JACK) stock has plummeted about 17% since the company released fiscal first-quarter earnings on Feb. 18.It was a difficult quarter for the fast-food restaurant chain as revenue fell 6% year over year and it had a $2.5 million net loss, which was in part due to costs associated with the sale of its Del Taco chain. But even on an adjusted basis, earnings were off 46% to $1 per share. Here are three major takeaways from the earnings report, including one that offers a glimmer of hope.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
