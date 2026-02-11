ANT PLCShs Aktie
WKN DE: A0D9A0 / ISIN: GB00B06BSD59
|
11.02.2026 02:30:05
Jack Ma-backed Ant bets on AI health in 480 billion yuan sector race
The move comes with risks in a digital health sector littered with companies that scaled quickly, but struggled to turn a profit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!