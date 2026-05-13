M&A Aktie
ISIN: US55247D1081
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13.05.2026 13:58:35
Jack Ma-backed Ant’s profit fell 79% on AI, health care costs
Ant has been investing in AI to find new revenue streamsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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