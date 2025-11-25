Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
25.11.2025 03:03:46
Jack Ma Was Rejected By KFC, Police, And Harvard — Now His Alibaba Fortune Surpasses The Entire Value Of The Fried Chicken Giant
This article Jack Ma Was Rejected By KFC, Police, And Harvard — Now His Alibaba Fortune Surpasses The Entire Value Of The Fried Chicken Giant originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!