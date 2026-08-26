Jack Sewing Machine öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jack Sewing Machine hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jack Sewing Machine ein EPS von 0,510 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Milliarden CNY – ein Plus von 20,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jack Sewing Machine 1,58 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at