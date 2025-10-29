Jack Sewing Machine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jack Sewing Machine hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jack Sewing Machine ein EPS von 0,430 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jack Sewing Machine in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,47 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at