CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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08.07.2026 14:59:00
Jackdaw owner says gas field will 'not materially influence' climate change
The new assessment was required by the industry regulator, after it found several areas had not been adequately addressed in a previous submission.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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