Jackpot Digital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jackpot Digital hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Jackpot Digital hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 65,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at