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02.09.2026 06:31:29
Jackpot Digital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Jackpot Digital hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 56,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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