Jackpot Digital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jackpot Digital lud am 01.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Jackpot Digital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Jackpot Digital 0,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at