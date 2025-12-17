|
17.12.2025 06:31:28
Jacks International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jacks International stellte am 15.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jacks International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen SGD im Vergleich zu 1,0 Millionen SGD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
