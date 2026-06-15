Jacks International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jacks International veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Jacks International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen SGD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at