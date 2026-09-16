Jacks International legte Quartalsergebnis vor

Jacks International hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen SGD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,8 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at