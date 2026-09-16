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16.09.2026 06:31:29
Jacks International legte Quartalsergebnis vor
Jacks International hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen SGD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,8 Millionen SGD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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