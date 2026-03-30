Jacks International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jacks International veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Jacks International mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen SGD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren, um 21,05 Prozent verringert.

Jacks International vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 SGD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 SGD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Jacks International im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,95 Millionen SGD. Im Vorjahr waren 4,78 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at