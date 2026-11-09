Jackson Acquisition Company II Registered A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jackson Acquisition Company II Registered A veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at