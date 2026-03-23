Jackson Acquisition Company II Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jackson Acquisition Company II Registered A hat am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Jackson Acquisition Company II Registered A 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at