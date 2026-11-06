Jackson Financial Aktie
WKN DE: A3CY1L / ISIN: US46817M1071
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06.11.2026 22:00:16
Jackson Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Jackson Financial (NYSE:JXN) announced retail annuity sales of more than $6.5 billion. The insurer is expanding into spread-based products, which earn income on interest rate spreads, to build a predictable earnings stream.
Management offers three key insights into how the company is driving this transition.
Jackson Financial is shifting its sales mix away from traditional variable annuities, contracts whose payouts fluctuate with market funds. It is expanding spread-based offerings like registered index-linked annuities (RILA), which shield retirement savings with capped downside protection, to lower reliance on equity market fees.
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