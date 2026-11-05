Jackson Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jackson Financial hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 12,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,54 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,42 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at