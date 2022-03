Jackson Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jackson Financial hat am 03.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,30 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,80 Milliarden USD gesehen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 23,22 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 7,14 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at