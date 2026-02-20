Jackson Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jackson Financial präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Jackson Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,45 USD je Aktie gewesen.

Jackson Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 783,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 225,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,240 USD gegenüber 11,74 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 104,31 Prozent auf 6,68 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at