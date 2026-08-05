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05.08.2026 06:31:29
Jackson Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jackson Financial hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,34 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jackson Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 135,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 168,0 Millionen USD im Vergleich zu -471,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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